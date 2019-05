Series de Disney+ ambientadas tras el final de 'Vengadores: Endgame'

A pesar de que las series televisivas de Marvel contengan referencias a las películas, jamás han tenido una vinculación directa, tanto las series producidas por ABC como las de Netflix se quedarán en un universo separado.

Este caso no será igual para los siguientes contenidos que se aproximan con la llegada de Disney+ pues estas ficciones estarán directamente relacionadas con todas las películas pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Así lo aseguraron los guionistas de Vengadores: Endgame (2019), Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes confirmaron en una entrevista con el medio Fandango que las próximas series televisivas que debutarán en Disney+ sucederán tras los eventos de su película.

Aunque no especificaron cuánto tiempo pasará entre la película Vengadores: Endgame y las series como Loki, WandaVision y Falcon & Winter Soldier, Markus y McFeely confirmaron que sus eventos estarán totalmente vinculados a los eventos sucedidos en el crossover más grande de Marvel Studios.

“Lo único que sé es que van a tomar los eventos sucedidos en Vengadores: Endgame en consideración, aunque creo que no va a ser continuo”, mencionó Christopher Markus en entrevista con Fandango.

Esto no quiere decir que todo lo que sucedió en las ficciones de televisión anteriores a Vengadores: Endgame no sean canónicas, es decir, la trama de Agentes de S.H.I.E.L.D. (2013-2019) o en Agente Carter (2015-2016) sí sucedió, solo que sus eventos no tuvieron ninguna afectación entre sus respectivas tramas.

En este sentido, las series que debuten en Disney+ podrían introducir a nuevos personajes y funcionar a la inversa, que los acontecimientos ocurridos en las series afecten a las futuras películas.