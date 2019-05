Nadie me defendía cuando me decían 'gordo': Ronaldo

A sus 42 años de edad, el exfutbolista brasileño Luís Nazário de Lima, mejor conocido como Ronaldo, es recordado como uno de los grandes delanteros no solo de la Selección de Brasil, sino de todos los tiempos.

En entrevista con el diario Financial Times, Ronaldo habló acerca de su sobrepeso y que se ha sentido atacado al respecto, recordando que fue criticado en su etapa de jugador por este motivo.

“Hay movilizaciones para muchas cosas. Si eres negro, si eres gay... No recuerdo que nadie me defendiera cuando me llamaban gordo. No me importa”, señaló.