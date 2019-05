Suspenden cuenta de Twitter de Fernández Noroña

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña dio a conocer que le fue bloqueada su cuenta en la red social Twitter, por lo que adelantó que realizaría una protesta en las oficinas de Twitter de la Ciudad de México.

En este sentido, el polémico legislador explicó que ha recibido un sin número de llamadas insultantes, amenazas de muerte y manifestaciones de odio feroz, lo cual reveló en su cuenta de Twitter.

Y es que Gerardo Fernández Noroña ha protagonizado cruces de acusaciones con usuarios de la red social que critican al gobierno federal, entre ellos el ex panista Javier Lozano, y en su momento, con el ahora ex presidente Enrique Peña Nieto.

En la misma red social Facebook, Fernández Noroña reconoció que aunque su cuenta aparece como activa, no puede entrar a ella, por lo que despotricó contra los trabajadores de Twitter.

“Fuimos a Twitter y no nos atendieron, con su absoluta arrogancia les valió madre. Son unos tramposos pues mi cuenta aparece como activa y no es así, yo no tengo acceso a ella. Me aparece una leyenda que aquí les comparto y es falso que envíen un correo, recibido notificación alguna de mis correos”.