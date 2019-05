¿Llegará Anette Michel a 'Venga la alegría'?

La futura salida de Tania Rincón de Venga la alegría tiene muy tristes a los seguidores del principal programa matutino de TV Azteca; sin embargo, se olvidaron un rato de este pesar al ver que Anette Michel apareció en el set para la emisión de este lunes.

Todo el equipo de Venga la alegría le dio la bienvenida a Anette Michel, lo que hizo pensar a los televidentes que la popular conductora se sumaría al equipo de forma definitiva; sin embargo, esto es totalmente falso.

La presentadora acudió al Venga la alegría solo como invitada, por lo que no estará de nueva cuenta en el programa compartiendo créditos con Sergio Sepúlveda y Patricio Zambrano. Asimismo, también apareció a cuadro Tania Rincón, quien hará efectiva su salida del show hasta el próximo 31 de mayo.

“Mis planes de trabajo solo los sé yo y nadie más que yo. Pero no tengan duda de que seguiré activa y buscando proyectos que me apasionen y me llenen profesionalmente”, declaró la joven Rincón en un mensaje que compartió en Instagram.