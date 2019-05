Noquean a Cárdenas en el debate: Jaime Natale

El delegado nacional del Partido Verde Jaime Natale Uranga, señaló que Enrique Cárdenas candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, fracasó en su intento por hacer caer a su contrincante Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista, dijo que ya estaba cantado que el ex rector de la UDLAP iba a protagonizar una serie de ataques a falta de propuestas, pero sobre todo porque está en un muy lejano segundo lugar, según todas las encuestas que se han hecho públicas en este periodo.

“Le pedimos una participación de altura a Enrique Cárdenas y salió con puras ofensas, por eso fracasó en el debate, sin duda le salió el tiro por la culata. Nuestro próximo gobernador Miguel Barbosa ganó de calle el debate”.

Jaime Natale no dudó en mencionar que Miguel Barbosa tundió a sus adversarios, no sólo por las propuestas que detalló ante los televidentes, sino también por su desenvolvimiento y porque no cayó en las provocaciones de Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez Merino.

Al final, Jaime Natale expuso que los poblanos ya decidieron su voto y el próximo domingo 2 de junio respaldarán al candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia”.