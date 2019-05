Ante Tigres, hay que ganar como sea: Sambueza

El atacante de León, Rubens Sambueza, está con sentimientos encontrados porque no podrá ayudar a su equipo en el partido de ida de la final ante Tigres, después de ver la expulsión en la vuelta frente a América por doble amarilla.

En entrevista para diario Marca Claro, el ex del Toluca consideró que no debió haber visto la segunda tarjeta, sin embargo, reconoció que no se arrepiente de haber cortado una jugada de avance prometedor para las Águilas.

“Con sensaciones encontradas en lo personal por perderme la ida, pero feliz por pasar a la final, sufrimos, pero a veces se debe sufrir para darte cuenta que en la final no podemos regalar nada. Creo que la expulsión no era, hablé con el árbitro, son cosas que a veces uno no entiende, pero les decía a mis compañeros que si no la cortaba se venía un contragolpe durísimo”, afirmó.

Sambu sabe que el partido contra Tigres podría ser mucho más complicado, sobre todo, porque se trata del segundo lugar en el torneo, además de que es un equipo que se ha acostumbrado a jugar finales y a ganarlas en los últimos años.

“Es una final complicada, hay que ganar las dos, no pensar en jugar bien porque si no ganas nadie se va a acordar de cómo jugaste, en las finales, al margen de jugarlas, hay que ganarlas como sea”, agregó.

El examericanista tampoco se olvidó de Nacho Ambriz, entrenador de los Esmeraldas, a quien adjudicó en gran parte el formidable paso de este equipo en el Clausura 2019.

“Estamos en la final por el tema de la madurez de Nacho, su forma de dirigirse a nosotros, es buena gente y eso siempre va bien, todos nos tiramos de cabeza por él, tenemos mucho respaldo y comunicación y eso es importantísimo para ganar títulos”, concluyó.