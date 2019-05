Florinda Meza habla de los supuestos amoríos de 'Chespirito'

Sorpresivamente, Florinda Meza decidió subirse a la camioneta del Escorpión Dorado para conceder una entrevista y revelar aspectos de su vida que casi nadie conocía. Por supuesto, salió a la plática la relación con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito.

En la conversación con el youtuber, la viuda del icónico comediante mexicano aceptó que su difundo esposo era muy coqueto y que gustaba de salir con sus amigos por la noche, fiestas a las que también acudía el entonces dueño de Televisa.

“Yo soy bien inteligente, yo sabía que El Tigre, pues no deja pasar una, y que en esas reuniones de comida que se alargaban tanto, seguramente había muchachas, y pues no nada más se la pasaban jugando ‘manitas calientes’”, dijo.

Florinda Meza, quien actualmente está promocionando la cinta Dulce Familia, reconoció que estaba muy molesta cuando su marido llegaba tarde a casa, pero se hacía la dormida en cuanto veía que se dirigía a la puerta.

“Entonces, yo estaba furiosa cuando llegaba tarde, pero cuando oía el motor del coche, rápido me metía a la cama y me hacía la dormida. Él llegaba y me quería despertar y yo le decía: ‘mañana me dices’”, recordó.

Afable y con gran sentido del humor, Florinda Meza también reveló que Chespirito estalló una vez que llegó de una fiesta porque se sentía ignorado. Al ver el desinterés por la hora a la que llegaba a casa, le soltó un reclamo.

“Un día se pone furioso y me dice: ‘Con una…llego tardísimo, te encuentro dormida, tú no sabes si vengo de andar con viejas o no, y ni me tomas en cuenta’. Me enderezo rápidamente y le digo: ‘No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir”, detalló.