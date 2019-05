QUÉPASA: ¡Qué intrépido! Intenta escalar la Torre Eiffel ante el pánico de todos

Este lunes, un hombre abusó de intrépido y se aventó a escalar la Torre Eiffel ante la mirada expectante y muestras de pánico de la multitud. La gran construcción parisina tuvo que ser desalojada por las autoridades, que también miraron con gran preocupación las maniobras realizadas por el sujeto.

A través de su cuenta de Twitter, los administradores de la Torre Eiffel informaron que el edificio se encontraba cerrado y había sido desalojado, después de que un sujeto intentara escalarla poniendo en peligro su vida.

El incidente tuvo lugar este lunes alrededor de las 14:45 locales, tiempo en el que las autoridades y los presentes se percataron de que un hombre estaba intentando trepar por la parte exterior la emblemática Dama de Hierro de París.

Los grupos de turistas que estaban dentro de la Torre Eiffel fueron divididos en varios grupos y acompañados por agentes a la salida, a fin de que permitieran el trabajo de las fuerzas de seguridad. Asimismo, otros uniformados instalaron un perímetro alrededor de la estructura para que nadie se acercara.

DEVELOPING: The Eiffel Tower has been closed to the public as someone attempts to scale the landmark. https://t.co/l7i4yJyIZW pic.twitter.com/6dHoNCiTdK — ABC News (@ABC) 20 de mayo de 2019