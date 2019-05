No podemos cerrar los ojos a las dolencias de México: Caifanes

El grupo de rock mexicano, Caifanes, está promocionando su más reciente sencillo Heridos, el cual llegó al mercado el pasado mes de marzo. La canción habla sobre las “dolencias” de México, un tema sobre el que ya no quieren escribir más los integrantes de la banda.

El vocalista de Caifanes, Saúl Hernández, dijo que espera poder escribir poesía en algún momento de su vida y dejar de lado las letras que reflejan el dolor de todo un país golpeado por la violencia.

“Ojalá podamos escribir otras canciones, con otros mensajes, podamos, no sé, finalmente, hacer poesía, y no escribir de las dolencias que estamos viviendo. No quiero escribir más de eso, pero de alguna manera me jala y no puedo cerrar los ojos”, declaró en entrevista para Notimex.