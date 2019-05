#QUÉPASA: Final de 'Game of Thrones' enfrenta a los fanáticos SIN SPOILERS.'Game of Thrones' llegó a su fin, pero varios fans no están complacidos.

Foto: HBO El fenómeno Game of Thrones llegó a su fin; el capítulo seis de la Temporada 8 puso fin a una fantástica aventura sin precedentes en la historia de la televisión. A pesar de que a algunos les pareció correcto el desenlace, hubo quienes terminaron desilusionados y muy decepcionados por el destino que tuvieron algunos de los personajes. En particular, los fans se mostraron muy divididos por lo que sucedió con Jon Snow y Daenerys Targaryen, dos de los personajes más estimados de la serie. Asimismo, no les pareció que el Trono de Hierro quedara en poder de un personaje que no fue de su completo agrado. Después de ver el capítulo final, es muy probable que la petición que apareció en change.org para rehacer la última temporada consiga más firmas. De forma increíble, esta solicitud dirigida a HBO ya logró sumar casi un millón de simpatizantes. Tengo que reconocer que esta escena del capitulo estuvo de 10 #GameOfThrones pic.twitter.com/gSm61FXzKQ — ErickTheHuman (@HumanErick) 20 de mayo de 2019 Hasta el pasado jueves, la iniciativa de los inconformes con la Temporada 8 de Game of Thrones habían sumado 809 mil 182 firmas. No es una cifra para desestimar, puesto que está a nada de llegar al millón. Normalmente, cada temporada de Game of Thrones iba poniendo la vara más elevada; sin embargo, el desenlace parece no haber sido del agrado de muchos. La sensación de inconformidad creció a partir del cuarto capítulo, pero es posible que las últimas escenas del sexto sean el detonante para que muchos vayan a firmar la petición en la plataforma. “David Benioff y DB Weiss han demostrado ser lamentablemente incompetentes cuando no tienen material de origen a los que recurrir”, dice la solicitud que recolecta firmas. Es muy poco probable que HBO decida darle gusto a este sector de los fans, especialmente, porque hubo quienes consideraron adecuado el final. ¿Tú a qué bando perteneces? Todos nosotros despues de final de #GameOfThrones pic.twitter.com/bMuUEhsUnN — Yelow (@Yelow91443516) 20 de mayo de 2019