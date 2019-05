Debaten por Puebla

El Complejo Cultural de la BUAP fue sede del primer y púnico debate entre los tres candidatos a la gubernatura de Puebla: Miguel Barbos Huerta, Alberto Jiménez Merino y Enrique Cárdenas.

El abanderado de la alianza “Juntos Haremos Historia” dio el primer golpe en contra de sus adversarios, al señalar que ellos representan la corrupción: tampoco no dudó en desenmascarar al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Las periodistas Patricia Estrada y Gabriela Warkentin fueron las moderadoras de este ejercicio democrático organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que a diferencia de otras campañas éste fue dinámico y permitió que los candidatos debatieran y tuvieran derecho a la réplica y contrarréplica.

El debate duró una hora con cuarenta minutos, donde los candidatos presentaron propuestas sobre tres rubros: Empleo y Desarrollo Regional; Atención a Comunidades Indígenas y Migración; Seguridad, Federalismo y Estado de Derecho.

En este ejercicio democrático transmitido por señal abierta e internet, Enrique Cárdenas lució muy nervioso, inseguro, incluso tartamudeó en la mayoría de sus intervenciones. Destacó que Jiménez Merino está fuera de la jugada,ya que la pelea es entre él y Miguel Barbosa.

Alberto Jiménez Merino estuvo siempre acartonado, en varias ocasiones prefirió quedarse callado que aprovechar sus réplicas, atacó por igual a sus adversarios aunque sin fuerza. Salió a relucir su relación con el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres.

Miguel Barbosa fue quien mejor se desenvolvió al presentar sus propuestas de gobierno y al responder los ataques que salieron principalmente de Enrique Cárdenas. No se enganchó ante las descalificaciones, mostró sus tablas en la política.

Enrique Cárdenas aprovechó el escenario para plantear que abandona la contienda si es que se llega a comprobar que mintió en su declaración 3 de 3, pues existe la polémica de que varias propiedades no las incluyó y otras más no las reportó con el verdadero valor comercial.

Miguel Barbosa señaló una y otra vez que Enrique Cárdenas no está capacitado para gobernar el estado, pues además de que no lo conoce, no realizó campaña, tanto que se gastó el dinero destinado para ello.

Alberto Jiménez también coincidió con Miguel Barbosa al decir que Enrique Cárdenas no es poblano y ni conoce el estado.

El debate terminó con 4 mil 665 personas viéndolo a través del canal de YouTube del INE.