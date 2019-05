Mbappé ¿le abre la puerta al Real Madrid?

El joven campeón del mundo y codiciado delantero del Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, lanzó una declaración que encendió el mercado de fichajes.

El atacante galo acudió a la ceremonia para recibir su premio individual como el Mejor Jugador y Mejor Joven de la Temporada en Francia. Cuando todos esperaban un discurso sin mayor revuelo, Mbappé soltó la bomba.

Bastó esta frase para que todos comenzaran a especular sobre el futuro de Kylian, uno de los atacantes con mayor proyección del mundo. El joven ya se encuentra entre los mejores jugadores del planeta, por lo que su mote de “promesa” le queda demasiado chico. El todavía futbolista del PSG es una realidad que los mejores clubes del mundo quieren tener.

Las palabras de MBAPPÉ. Encima lo dice delante de todos y no se corta un pelo. Madre mía. Brutal: pic.twitter.com/MfI1qaChsG — Madrid Sports (@MadridSports_) 19 de mayo de 2019

Esta temporada volvió a reafirmar por qué es uno de los ofensivos más deseados del mercado; desafortunadamente, muy pocos equipos podrían pagar por sus servicios. Aquí se erige la figura del Real Madrid, que está en la búsqueda del futbolista que inicie una nueva era tras la partida de Cristiano Ronaldo.

“Siempre ha sido un hombre honesto conmigo desde el primer día que llegué y hasta el día de hoy. Quiero darle las gracias (…) Ya es mi cuarto año aquí. Ya he vivido muchas cosas. Primero con el Mónaco, el club que me ha forjado como futbolista. Conseguimos ganar el título en 2017. Luego me metí en un proyecto radicalmente distinto (PSG) (…) Conseguimos ganar esta liga este año, ya es una gran satisfacción”, precisó.