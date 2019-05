¡Bombazo! Google rompería con Huawei tras veto de Trump

La agencia Reuters hizo una revelación que ha estremecido la industria de la telefonía móvil. Google habría decidido romper relaciones de colaboración con Huawei, después de que Donald Trump incluyera a la empresa china en su lista negra, presuntamente, por ayudar a Pekín en tareas de espionaje contra su país.

De confirmarse la información, este sería uno de los episodios más graves de la guerra entre el gigante tecnológico y la administración estadounidense, la cual ya había alcanzado tintes dramáticos con el arresto de una alta funcionaria de la marca asiática en Canadá.

La agencia informativa señaló que Huawei Technologies Co Ltd no tendría más negocios con Google que requiera de la transferencia de productos de hardware y software. Únicamente, podría hacer uso de los que están cubiertos por licencia de código abierto.

¿Qué implicaciones tendrá? Esto quiere decir que perderá acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android, además de que sus próximos smartphones no tendrían aplicaciones y servicios tan populares como Google Play Store y Gmail.

Aparentemente, los servicios específicos siguen en la mesa de discusión; al final, Google sabe que también resultaría afectada de forma importante por el gran crecimiento de la marca y la popularidad de sus equipos en diferentes mercados.



Huawei

Presuntamente, Huawei tendría chips y otra clase de componentes para poder mantener su negocio en completo funcionamiento durante al menos tres meses, con miras a resolver la disputa que le prohíbe de forma radical el acceso a la tecnología estadounidense. La compañía se habría estado preparando para una situación de esta magnitud desde mediados de 2018.

Por su parte, el director ejecutivo de Huawei, Ren Zhengfei, confía en que las restricciones impuestas por Estados Unidos contra su compañía no afecten demasiado el crecimiento, pero el tema del rompimiento con Google va mucho más allá y promete causarle la pérdida de miles de usuarios por la poca funcionalidad de sus productos.

“Las acciones de Washington contra Huawei solo servirán para debilitar la competencia, desacelerar la innovación del 5G e impedir que consumidores y empresas estadounidenses accedan a la tecnología de comunicaciones más avanzada del mundo”, expresó la firma el pasado 17 de mayo.

Huawei no respondió los teléfonos para aclarar la información difundida por Reuters, mientras que representantes del Departamento de Comercio tampoco hablaron sobre el tema. Solo falta que alguna parte salga a confirmar estos datos para que la hecatombe en la industria móvil se vuelva una realidad.