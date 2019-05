Segob aclara muerte de niña guatemalteca en estación migratoria de Iztapalapa

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, salió a aclarar este fin de semana cómo falleció una niña de origen guatemalteco en la estación migratoria de Iztapalapa, Ciudad de México.

Encinas dio a conocer que la pequeña perdió la vida al caer de una litera y no por complicaciones respiratorias, como trascendió en los días posteriores en algunos medios de comunicación.

El funcionario federal lamentó el deceso de la pequeña que viajaba por territorio nacional con su madre. Informó que la pequeña de diez años perdió la vida dentro del dormitorio asignado en la estación de apoyo para migrantes.

Alejandro Encinas afirmó que el golpe sufrido en la caída fue lo que causó su muerte; sin embargo, aceptó que la pequeña presentaba una infección en la garganta. Refirió que esto no tuvo nada que ver en su fallecimiento.

“Hubo una versión de que esto [su muerte] fue derivado de una infección en la garganta, lo cual es cierto [si la tenía]. Pero no fue ese el problema. Fue el accidente de la litera en el dormitorio. Está abierta la investigación para que cualquier caso de negligencia o responsabilidad sea sancionado. Estamos esperando el fallo en donde la mamá de la niña se reservó a hacer una denuncia particular”, añadió.



Alejandro Encinas - Gobierno Federal

Sobre las críticas contra las estaciones migratorias, Alejandro Encinas llamó a no mal informar a la población; precisó que se tratan de centros de ayuda al migrante. Asimismo, refirió que la niña estuvo acompañada por su madre en todo momento, tal como lo establece la ley.

“Deben estar en condiciones adecuadas. Yo asumo que no son las condiciones adecuadas de las estaciones migratorias y tendrán que transformarse, pero no hay ninguna violación. Está con su mamá y nosotros no estamos alentando la separación”, concluyó.