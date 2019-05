ESPECIAL: 'Game of Thrones', el final de otra era

Este domingo, el canal estadounidense HBO estrena el capítulo final de la galardonada serie Game of Thrones, la cual está basada en la saga literaria de George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire, y que a lo largo de ocho años y 74 episodios, cautivó a millones en todo el mundo.

En las últimas temporadas, Game of Thrones se posicionó como el programa de televisión más mediático, comentado y esperado, que con cada episodio alimentaba la expectativa de sus seguidores y los hacía querer más.

Sin embargo, este domingo será diferente, pues la historia cerrará tras una cuestionada octava temporada, al cual no ha convencido al espectador de Game of Thrones.

Game of Thrones comenzó con tres tramas diferentes entrelazadas entre sí que paulatinamente se unieron para dejar una sola línea argumental, la cual apenas se fusionó en la séptima temporada.

Primero, la trama sobre el rey Robert Baratheon, quien ante la muerte de la Mano del Rey, Jon Arryn, acude a su amigo Eddard Stark para que ocupe el puesto. Esta línea es la subsecuente a la guerra que colocó a Robert en el Trono de Hierro, el cual sigue siendo objeto de deseo de muchos y que dará lugar a la historia principal en el continente de Westeros.

Segundo, la línea argumental de Daenerys Targaryen, heredera del Trono de Hierro y exilada en el continente de Essos, que buscará reclamar lo que es suyo por derecho y que a lo largo de las temporadas se acercará más y más a su cometido.

Y tercero, la amenaza que se cierne sobre todo Westeros desde el norte, más allá del Muro. Un misterioso ejército de caminantes blancos y su letal Rey de la Noche solo tiene como barrera a la Guardia de la Noche para proteger el reino y así evitar la aniquilación de la humanidad.

Una octava temporada muy cuestionada

Con cada temporada que estrenaba, Game of Thrones dejaba el listón aún más alto, lo cual al parecer fue todo un reto para los guionistas en esta octava y final temporada de la serie estelar de HBO.

Tras casi dos años de espera, Game of Thrones estrenó su tanda final de capítulos el 14 de abril pasado con el episodio titulado Winterfell, que cubrió las expectativas de sus seguidores, al igual que el siguiente, The Knight of the Seven Kingdoms.

Sin embargo, el tercero, The Long Night, y el más reciente, The Bells, no gozaron del mismo respaldo, siendo cuestionados por críticos y seguidores por igual, incluso acusando que desperdiciaron actores, tramas ya construidas y giros de una manera equivocada.

Tanto es el enojo de sus seguidores que una campaña en la página change.org busca que HBO rehaga la octava temporada, juntando más de un millón de firmas en un tiempo record.

Desafortunadamente para la producción, el capítulo final cerrará una historia que a muchos ya no les agradó el giro que tomó, por lo que será un volado y las reacciones no se harán esperar.

Serie de records

HBO no escatimó recursos económicos para la producción de Game of Thrones, que en capítulos alcanzó costos de una superproducción de Hollywood. Tanto en sueldos para sus actores como en inversión para efectos especiales y escenarios reales, HBO cambió la forma de hacer televisión.

Afortunadamente, para HBO, ha sido reconocido por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, sobre todo en sus últimas dos temporadas al aire, quitando la reciente octava temporada.

Por ejemplo, en los 68° Premios Emmy, Game of Thrones se convirtió en la serie más laureada en la historia de los reconocimientos a la televisión habiendo superado por un premio a la comedia Frasier, que tenía 37 Premios Emmy en su haber.

Un año antes, en los 67° Premios Emmy, Game of Thrones ganó la mayor cantidad de galardones para un único programa en un año con 12 premios, la gran mayoría por su producción técnica.

A nivel histriónico, ocho diferentes actores han sido nominados por sus papeles en Game of Thrones, aunque solo Peter Dinklage, intérprete de Tyrion Lannister, lo ha logrado ganar en tres ocasiones diferentes en siete nominaciones, una por cada temporada.

Lena Headey (Cersei Lannister, cuatro nominaciones), Diana Rigg (Olenna Tyrell, cuatro nominaciones), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen, tres nominaciones), Kit Harington (Jon Snow, una nominación), Maisie Williams (Arya Stark, una nominación), Max von Sydow (El Cuervo de Tres Ojos, una nominación) y Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister, una nominación) son los otros actores que han estado contemplados para el Premio Emmy.

Sin duda, en la siguiente edición de los Premios Emmy, Game of Thrones podrá sumar unos galardones más en sus vitrinas para incrementar su legado para la televisión, y dejando la espera para ver qué serie se atreverá a arrebatar el trono que ya ostenta.