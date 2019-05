Emilia Clarke no está satisfecha con Daenerys en 'Game of Thrones' En una entrevista previa, Emilia Clarke reconoció que no le gustó el giro que tuvo su personaje en Game of Thrones, Daenerys Targaryen.

Foto: @caps_thrones El penúltimo capítulo de la octava temporada de Game of Thrones, titulado The Bells, pasó de ser uno de los más esperados a uno de los más polémicos por el giro en la trama que a millones no les agradó. Y es que la favorita de muchos para ocupar el Trono de Hierro, Daenerys Targaryen, tomó una decisión fundamental en el desarrollo de su arco narrativo que no gustó y que sin duda tendrá consecuencias en el final de la serie. Incluso, la propia Emilia Clarke tampoco sonaba contenta con el desarrollo de la octava temporada, cuando en una entrevista con Vanity Fair, justo en pleno rodaje de la temporada, comentaba ciertos aspectos acerca de las últimas escenas de su personaje en la serie. "Me jodió" afirmaba Clarke a la publicación. "Sé que a muchos les va a dejar con mal sabor de boca lo que Daenerys va a hacer..." Los guionistas y creadores de la serie explicaron, durante el detrás de las cámaras del episodio, cómo este cambio en el personaje de Daenerys Targaryen estaba planteado desde hace tiempo, aunque este cambio del personaje no ha contentado demasiado a Emilia Clarke. Aunque la Madre de los Dragones parece que finalmente logrará su cometido de sentarse y gobernar Westeros desde el Trono de Hierro, las consecuencias de sus actos se abordarán en el final de Game of Thrones, que se trasmitirá este domingo.