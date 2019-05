VIDEO: El pleito entre Fernández Noroña y una mujer en el AICM

El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, compartió la noche del viernes un video en sus redes sociales que causó mucha polémica y controversia; la grabación muestra el pleito verbal que sostuvo con una mujer que le increpó su supuesto apoyo a Andrés Manuel López Obrador en pleno Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El video muestra a Fernández Noroña cuestionando a la fémina, una señora que aparenta tener más de 50 años y con cabello rojizo, por haberle llamado “pejezombie”. Le pidió una explicación por sus ofensas, mientras que la mujer intentó esquivar los reclamos con una postura sarcástica.

De igual manera, el legislador federal le exigió que justificara por qué se refirió a él como “pejezombie”, para después pedirle que se condujera con mayor respeto hacia las personas y hacia el Presidente de la República.

“Yo a usted no la conozco, no le he faltado al respeto, no sé quién sea, no me acerco a decirle ninguna majadería (…) usted me dice pejezombie ¿a cuenta de qué?”, preguntó.