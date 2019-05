Peter Jackson rechazó dirigir 'Aquaman' en diversas ocasiones

El realizador neozelandés Peter Jackson es uno de los directores más reconocidos de la actualidad, al haber adaptado con éxito las obras de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos (2001-2003) y El Hobbit (2012-2014) ha demostrado tener una gran capacidad para realizar largometrajes basados en materiales literarios.

Así lo habría entendido Warner Bros. estudio productor de El Señor de los Anillos que hace algún tiempo le habría ofrecido a Jackson la dirección de otra de sus películas más exitosas de los últimos años, Aquaman (2018).

El presidente de Warner de aquella época, Kevin Tsujihara, le habría solicitado al realizador encargarse de la película del superhéroe submarino, pero Peter Jackson habría rechazado la propuesta al no sentir interés por el personaje.

Así lo confirmó el propio Jackson en una entrevista con la revista británica Empire, donde se le cuestionó al neozelandés sobre el auge que ha tenido el cine de superhéroes en la última década. Fue cuando relató su anécdota con Aquaman, incluso afirmó rechazarla dos veces.

“Kevin me dijo: ¿eres fan de Aquaman? Y le dije que no. Seis meses después me lo volvieron a preguntar y respondí lo mismo. No soy un tipo de los superhéroes. He leído Tintín y ya. Mira, esas películas son difíciles, yo solo quiero hacer películas por las que sienta una gran pasión”, mencionó Peter Jackson en entrevista.