Enrique Guzmán afirmó ser un padre ausente de sus hijos con Silvia Pinal

Después de que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, mandara un mensaje a su progenitora en el pasado día de las madres felicitándola y denunciando que sufrió de abuso cuando era menor de edad, esta vez fue el abuelo de la segunda y padre de la primera, Enrique Guzmán, quien declaró al respecto.

El veterano cantante nacido en Venezuela, pero radicado en México Enrique Guzmán aseguró en entrevista que él también fue un padre ausente con sus hijos, fruto del matrimonio que tuvo con Silvia Pinal, es decir, la propia Alejandra Guzmán y su hermano Luis Enrique Guzmán.

El intérprete de 76 años respondió a la carta de Frida Sofía afirmando que comprende su situación y sentenciando que siempre tendrá con sus hijos una deuda imposible de saldar. Aunque en sus declaraciones, Enrique Guzmán aprovechó para señalar que fue la familia Pinal la que impidió que desarrollara su papel como padre de manera adecuada.

“La deuda con mis hijos la tendré siempre. No viví su juventud ni su renacer, por eso los reclamos de Alejandra con su mamá. Silvia fue mamá y papá porque a mí no me dejaron entrar. Dejar a un lado a un hijo tuyo para mantener esa relación sana o por lo menos limpia, es difícil, siempre habrá una falta para mis hijos de parte mía, pero no hay más remedio”, aseguró el cantante.