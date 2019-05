Devolverá Barbosa la dignidad a municipios de la Ciudad Modelo

Lara Grajales, Pue.- Acompañado de al menos 15 senadores de la República, entre ellos los poblanos Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta; el abanderado a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, encabezó un multitudinario encuentro de campaña, donde ofreció devolver la dignidad a los cinco municipios que integran la llamada “Ciudad Modelo”.



“A la zona Audi, que incluye cinco municipios, privilegiada por inversión extranjera, hay que devolverle la dignidad y sus derechos, no podemos permitir que los derechos de los habitantes y ayuntamientos de estas comunidades sigan vulnerados”, refirió el abanderado de Morena al asentar que se les reintegrará la facultad de cobrar el predial, uso de suelo y el agua.



Al respecto, Miguel Barbosa dejó en claro que como gobernador apoyará a las autoridades municipales de esta zona a fin de que sean ellos quienes tomen sus propias decisiones junto con sus gobernados. Destacó que el nuevo gobierno no estará en contra de las grandes inversiones extranjeras o nacionales, pero sí a favor de los derechos que tienen los ayuntamientos.



Desde este municipio, el candidato a gobernador del estado por la Coalición Juntos Haremos Historia agradeció el apoyo y adhesión que este día le expresaron 26 senadores de la República de diferentes grupos parlamentarios, encabezados por Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.



“Acudieron a este evento en Lara Grajales a mostrar solidaridad con la campaña que en Puebla se libra por la gubernatura”, dijo Barbosa Huerta quien de igual manera reconoció la intervención del presidente del Senado para dejar atrás la crisis interna que tenía Morena.



Finalmente, Miguel Barbosa reiteró su llamado a la reconciliación, pero no sólo con grupos políticos, si no con los ciudadanos maltratados por anteriores gobiernos despóticos lo cual creó desconfianza entre sociedad y autoridades, “esos malos gobiernos que trataron mal a la gente”, dijo al añadir que en su gestión se trabajará para cerrar esa distancia entre la gente y el ejercicio del poder.



Por su parte, al hacer uso de la palabra, el senador Alejandro Armenta reconoció en el abanderado de Morena al hombre que está construyendo la gobernabilidad del Estado, “ha venido creciendo, ha venido construyendo con humildad al sumar todas las fuerzas y cuyo objetivo común es la unidad en Puebla y su progreso”.