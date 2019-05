Reconoce Monreal liderazgo político de Barbosa

Bajo la premisa de unidad, 26 senadores de la República y diputados locales (emanados de diversos partidos), encabezados por Ricardo Monreal Ávila, manifestaron su total apoyo y reconocimiento al liderazgo político del candidato a gobernador de Puebla de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta.



El candidato a la gubernatura expresó su alegría de ver a los legisladores unidos en torno a su campaña, y les reconoció el trabajo que han desempeñado en estos meses de cambio con su apoyo al proyecto del presidente de México en esta Cuarta Transformación, que próximamente se vivirá también en Puebla.



“Nos sentimos muy orgullosos del trabajo de las y los senadores, me siento muy contento de estar con ustedes, al senador Ricardo Monreal le digo que es un factor político nacional que tiene la visión de conjunto, como yo le llamo, esa que debemos tener todos en la vida cotidiana y en cualquier ámbito de nuestra actividad; cuando se es líder de un órgano del Estado se tiene que tener la visión de conjunto clara del Estado mexicano y ese es Ricardo Monreal, él tiene una visión del conjunto del presente y del redimir del Estado mexicano”, expresó el abanderado de Morena, PT y PVEM.



Miguel Barbosa agregó que cuando el momento político lo requirió, decidió buscar al senador Monreal Ávila para reencausar las cosas que estaban ocurriendo en Puebla, como compañeros de partido y de movimiento.



“La respuesta que recibí de él (Ricardo Monreal) fue la que yo esperaba, ‘adelante candidato, vamos dialogando y resolviendo las cosas como deben de ser’, me dijo; luego llamó al senador Alejandro Armenta, quien no tardó muchos minutos en decir ‘caminemos juntos’; gracias Alejandro”, indicó Barbosa Huerta.



Agregó que todos los factores del movimiento que buscaron la candidatura están caminando juntos, porque no solo se trata de ganar sino de construir para Puebla una gran unidad y generar progreso.



“A nosotros nos ha ido bien, privilegiamos la unidad en Morena y privilegiamos la unidad dentro de la sociedad poblana, llamamos a la reconciliación, a la paz, llamamos al bienestar de las y los poblanos”, concluyó Barbosa Huerta.



En el marco de la presentación del informe de labores legislativas del senador Alejandro Armenta Mier; Ricardo Monreal Ávila destacó que en unidad Morena, PT, PVEM y PES decidieron hacer encuentros regionales para informar a los mexicanos sobre sus actividades en el Senado de la República.



“Consolidamos la unidad en Puebla, invitamos al candidato Miguel Barbosa para que estuviera con nosotros en una conversación, Barbosa tiene experiencia legislativa, fue un buen senador, se le reconoce en el servicio profesional de carrera como un legislador correcto y propio”, subrayó Monreal Ávila.



Sobre la campaña del abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia; el senador Monreal expresó: “me gusta mucho el discurso de reconciliación del candidato Barbosa; Puebla no puede caminar por la confrontación. Puebla debe caminar por la unidad, es un gran pueblo, es una gran entidad federativa que tiene una historia envidiable. Los senadores que provenimos de otros estados hoy rendimos tributo a Puebla”.



Ricardo Monreal le reiteró su amistad y acompañamiento, “admiramos al candidato Miguel Barbosa por su actitud, consistencia, enorme valor de estar en esta lucha, pero sobre todo por su generosidad para construir unidad; es una gran persona, lo espera una responsabilidad que es el gobierno de este estado”.