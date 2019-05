Javier Bátiz desestima los géneros urbanos como el reguetón

Uno de los precursores del rock en México es el guitarrista Javier Bátiz quien introdujo el género al país a mediados de los años 50. El músico ha sido tutor de diversos músicos que hoy en día son bastante reconocidos, Carlos Santana es el mejor ejemplo de ello.

Aunque en la actualidad, Javier Bátiz ya no está activo en la industria musical, aún sigue como docente particular de guitarra y próximamente dará una clase magistral en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, sigue radicando en su natal Tijuana.

En una reciente entrevista por este motivo, el icónico guitarrista habló sobre cómo las nuevas generaciones están consumiendo la música. Géneros urbanos como el reguetón se han impuesto sobre los demás, lo que ocasiona que las nuevas generaciones adquieran un lenguaje inadecuado porque han naturalizado temas como agresión, abuso sexual y uso de drogas.

“Con mis canciones siempre reflejé lo que yo vivía y veía en mi entorno, pero hoy las letras no son más que maldiciones, sexo y denigrar a la mujer, como se hace en el reggaetón. Eso no es bueno, porque no a todas las niñas y a las mujeres les gusta este estilo y no es bueno que los niños se desarrollen con esos lenguajes”, mencionó Javier Bátiz en entrevista.