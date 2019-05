Benioff y Weiss justifican a Daenerys en el último 'Game of Thrones'

Los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, están por terminar la octava temporada de la serie, y con ello, finalizar la serie.

Por supuesto, con cada capítulo, las reacciones de críticos, aficionados y demás no se han hecho esperar, sobre todo, del último capítulo, The Bells, en el que los personajes dieron varios giros a su forma de ser.

En este sentido, Daenerys Targaryen sorprendió a propios y extraños luego de que decidiera seguir atacando King’s Landing ante la rendición de sus enemigos.

Ante la gran consternación que sabían que podía levantar este momento, Benioff y Weiss han querido justificar el por qué de este descontrolado acto de quien para muchos era la heroína de Game of Thrones.

Por otro lado, Weiss no ve la destrucción de King’s Landing como algo premeditado por parte de Dany, sino como algo que resurgió ella.

"Si las circunstancias hubieran sido diferentes, no creo que este lado de Dany hubiera salido a la luz. Si Cersei no la hubiera traicionado, si Cersei no hubiera ejecutado a Missandei (Nathalie Emmanuel), si Jon no le hubiera dicho la verdad... si cualquiera de estas cosas hubiera ocurrido de otra manera, entonces no creo que estaríamos viendo este lado de Daenerys Targaryen”.