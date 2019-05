QUÉPASA: Fans están en contra de Robert Pattinson como el nuevo Batman

Hace unas horas, se dio a conocer la noticia de que Robert Pattinson sería el nuevo Batman en la película de Mat Reeves. Si bien los fans del artista celebraron esta decisión, la gran mayoría no comparte la elección e, incluso, muestra su entero rechazo a que sea el protagonista de Crepúsculo quien se ponga el traje del Caballero Murciélago.

A pesar de que la saga de vampiros y hombres lobo terminó hace varios años, la imagen de Pattinson interpretando el personaje de Edward Cullen sigue rondando en la cabeza de toda una generación. Sus más fieles seguidores no olvidan este protagónico, pero sus detractores tampoco, como lo han dejado ver a través de las diferentes redes sociales.

Otra de las razones por las que Robert Pattinson no convence para ser el nuevo superhéroe de DC Comics es que existían muchas expectativas sobre The Batman, un proyecto que inicialmente recaería en Ben Affleck para el papel estelar y la dirección. Al final, el actor decidió no seguir más por una serie de factores.

Pattinson ha logrado construir una carrera sólida en el cine, sin embargo, todavía está lejos de ser considerado un actor de primera línea. Este año estrenará cuatro películas, algunos para la pantalla grande y otras para servicios de contenido en streaming; entre ellas, se encuentran High Life, The Lighthouse, The King y Waiting for the Barbarians.

La gran mayoría da por hecho que Robert Pattinson será el próximo Batman, pero hay algunos que esperan con ansias que Warner Bros. recapacite y diga que solo se trata de un rumor.

En tanto, las redes se sacudieron con una divertida ola de memes, obra y arte de los miles de usuarios que no aprueban la idea de ver a Pattinson como el guardián de Ciudad Gótica.

