Cárdenas pierde los estribos por escándalo fiscal

El candidato del PAN a la gubernatura de Puebla, Enrique Cárdenas, volvió a explotar por la insistencia de los medios de comunicación para esclarecer los señalamientos sobre peculado y presunta defraudación contra el fisco.

Por sexta ocasión, Cárdenas Sánchez mostró su enfado por las preguntas de los comunicadores sobre un tema que él ha dado por cerrado, pese a que existe una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República.

“Es suficiente, a mí no me auditaron, yo he cumplido. Que se informen bien”, alcanzó a decir antes de salir a prisa para eludir los incisivos cuestionamientos de los medios de comunicación.