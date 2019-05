Guardiola 'le hace el feo' a Griezmann

Pep Guardiola salió al paso de los rumores sobre la posible llegada de Antoine Griezmann al Manchester City. En días previos, se especuló sobre fichaje del exdelantero del Atlético de Madrid, quien anunció recientemente a todos que no seguiría en la institución colchonera.

A partir de que Griezmann subió a redes sociales el video donde anunció su salida del club, la mayoría de la prensa deportiva dio por hecho que su destino sería el Barcelona; sin embargo, varios equipos de élite se habrían sumado a la carrera por el francés campeón del mundo.

Presuntamente, el costo del jugador es de 120 millones de euros, una cantidad que parece accesible para los pesos pesados de Europa, si consideramos que se manejan cifras brutales por las grandes estrellas como Neymar y Hazard, por mencionar a algunos.

En medio de esta ola de rumores, Pep Guardiola prefirió cortar de tajo cualquier suposición que vinculara a Griezmann al Manchester City. Rechazó que los Citizens vayan a intentar robarle al delantero al conjunto culé, que parece llevar la delantera en la puja.

“Para la gente de Barcelona, no se preocupen. No vamos a comprar a Griezmann. El Manchester City no se lo puede permitir”, dijo el entrenador.