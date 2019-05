Sonideros marcharán contra Claudia Rivera

Los sonideros de Puebla convocan a una marcha en contra del Ayuntamiento de Puebla que encabeza Claudia Rivera Vivanco, porque ya les prohibieron hacer bailes en la vía pública.

Los afectados, ante el anuncio que formalizó el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, anunciaron que se manifestarán a través de una marcha que saldrá del Paseo Bravo al Palacio Municipal el próximo domingo 19 de mayo.

“Mientras de ninguna manera habrá algún baile, no los vamos a autorizar de ninguna manera y si se manifiestan como sonideros vamos a estar atentos a los decibeles y no obstruyan el paso, las manifestaciones las permite esta administración y hasta las abraza, pero no vamos a permitir que cometan algún acto ilícito”.

El funcionario municipal en entrevista con medios de comunicación afirmó que no habrá permisos, porque en estos bailes, que además de ser ilícitos, se venden bebidas alcohólicas y otra sustancias.

“Hemos impedido varios bailes. Hemos participado en operativos hasta 30 elementos para exigir permisos porque hacen cierre de calles, venta de sustancias no autorizadas, el cierre de calles es hasta delictivo porque ponen láminas de hasta 3 metros. De ninguna manera vamos a permitir abusos a la sociedad. Eso no quiere decir que estemos en contra de los sonideros, pero no han hecho solicitudes”.