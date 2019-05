Taiwán, el primer país asiático en legalizar el matrimonio homosexual

Taiwán acaba de dar un paso histórico para alcanzar la igualdad de género, tras convertirse en el primer país en legalizar el matrimonio igualitario. El Parlamento de la nación asiática votó a favor de los cambios en la norma para que las personas del mismo sexo puedan contraer nupcias.

De acuerdo con la agencia EFE, el texto que recibió el apoyo mayoritario en las instancias legislativas de Taiwán también traen otros beneficios legales para la comunidad homosexual; entre ellos, se encuentran derechos de adopción limitados.

Solo un proyecto de ley contaba con el respaldo de los grupos de defensa de los homosexuales, por lo que fueron descartados otras dos iniciativas que no cumplían con las demandas de dicho sector social. Finalmente, la legalización del matrimonio homosexual recibió el apoyo de 66 votos a favor y 27 en contra.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, celebró la decisión de las autoridades parlamentarias para convertir el matrimonio homosexual en una realidad dentro del esquema legal.

Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society.



Today, we can show the world that #LoveWins. pic.twitter.com/PCPZCTi87M — ??? Tsai Ing-wen (@iingwen) 17 de mayo de 2019