'Piojo' Herrera confía en voltereta frente al León

Miguel Herrera no estalló contra nadie después de la derrota ante el León el Corregidora. El primer compromiso terminó con victoria de los Panzas Verdes por la mínima, pero suficiente para que el conjunto capitalino esté a un paso de la eliminación por su posición más baja en la tabla.

En rueda de prensa, Piojo Herrera consideró que su equipo no jugó mal al futbol, sino que tuvo llegadas importantes ante la meta rival sin la contundencia necesaria. El estratega afirmó que deben ser más certeros frente a la portería si desean darle la vuelta a la eliminatoria.

“Hoy jugamos muy bien, tuvimos llegadas, pero no la metimos. Fácil no es. Tenemos argumentos para darle la vuelta. La primera desatención que tenemos, ellos la aprovechan. Hay que hacer los goles, si queremos darle la vuelta tenemos que hacer dos goles, buscar el resultado, no hay de otra”, dijo.

Por supuesto, no faltaron las preguntas sobre Nicolás Castillo, el chileno que ha traído más decepción a la afición americanista que alegrías. El jueves fue duramente criticado por los hinchas azulcremas por su bajo nivel de juego.

“Estuvo frente al arco, decir que no tuvo posibilidades es una tontería, ahí tuvo un par, pero así son los delanteros, hay que esperar, está dentro de los 18 del grupo, pero vamos a replantear mañana o pasado el plante para la vuelta”, añadió.

Herrera no quiso poner como pretexto que la cancha del estadio La Corregidora se encontraba en mal estado o que no jugaron en condición de local, tras asegurar que esto no tuvo influencia en el resultado.