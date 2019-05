¿Cuánto se ahorró Starbucks en publicidad por su vaso en 'Game of Thrones'?

El error de la producción de Game of Thrones que olvidó un vaso de café en el capítulo cuatro de la octava temporada, The Last of the Starks, sigue dando de qué hablar en el medio y, sobre todo, en las redes sociales.

Durante la celebración por la derrota que sufrió el Rey de la Noche y el ejército de los caminantes blancos, se pudo ver un café que se le adjudicó a Starbucks frente a la Madre de los Dragones, Daenerys Targaryen.

En este sentido, el director de arte de la serie dijo que es común que las cosas se olviden en el set, pero el vaso fue un error sin precedentes.

“Para ser honestos, estamos sorprendidos de que no haya ordenado una Bebida de Dragón”, tuiteó Starbucks luego del error en Game of Thrones.

Sin embargo, HBO aseguró que el vaso de café no era de la cadena de cafeterías, sino que pertenecía al servicio de alimentos del set.

Los internautas adjudicaron que el vaso de café fue de Starbucks, lo que le dio a la empresa publicidad gratuita invaluable estimada entre 250 mil y un millón de dólares, de acuerdo a Stacy Jones, CEO y especialista de una agencia de marketing.