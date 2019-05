La confesión de Mauricio Islas tras ser acusado de abuso sexual

El actor Mauricio Islas reconoció que cuando fue acusado de abuso sexual en el 2004 pensó en quitarse la vida, una decisión que rondó por su cabeza por bastante tiempo.

Ante la cuestión del caso de Pablo Lyle, en la que indicó que él está deprimido por ser acusado de homicidio involuntario, Islas recordó el trago amargo por el que pasó hace 15 años.

Además, en el caso de Mauricio Islas, la polémica fue algo mayor porque quien le acusó de violación fue Génesis Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez “El Puma”.

“Agradezco que me haya pasado en Estados Unidos porque ahí eres inocente hasta que te demuestren lo contrario y en México eres culpable hasta que se demuestre tu inocencia. Es fuerte porque todo mundo te juzga. Decidí no hablar y el resultado es que estoy afuera y no perdí mi trabajo”, finalizó.