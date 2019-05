Robert Pattinson será 'Batman' en la película de Matt Reeves

La prensa internacional especializada en entretenimiento estalló con la exclusiva de Variety cuando el sitio web estadounidense aseguró que Robert Pattinson se convertirá en el próximo Batman, aunque el medio especificó que el trato aún no está hecho, aseguró que solo estaría a unos pasos de confirmarse.

Tras la abrupta salida de Ben Affleck como el Hombre Murciélago, tanto DC Comics como Warner han tenido algunos inconvenientes para iniciar con la producción encabezada por Matt Reeves, The Batman (2021).

Hace unos días se confirmó que el rodaje del filme se retrasó para finales de este año. Esta situación le dio al estudio más tiempo para encontrar a su próximo Bruce Wayne y habrían encontrado en Robert Pattinson el candidato perfecto para personificar al nuevo Batman.

La fuente afirma que la producción se habría decantado por Pattinson en el último tratamiento del libreto de The Batman escrito por el propio Matt Reeves. El director y guionista aseguró que su trabajo aún requería ser pulido. Por ello se pospuso el rodaje de este verano a invierno de 2019.

Reeves es conocido por las últimas dos cintas de la trilogía contemporánea de El Planeta de los Simios (2014-2017), además de la cinta que lo catapultó a la fama internacional, Cloverfield (2002). Warner habría confiado en el realizador para encargarse de su nueva aproximación del murciélago en la pantalla grande, la cual pretende ser una versión detectivesca del héroe.

Por su parte Robert Pattinson planea diversos filmes para estrenarse próximamente como The Lighthouse, The King y Waiting for the Barbarians, estas tres producciones pretender ver la luz este año. Sin embargo, el actor británico será el estelar de la próxima película de Christopher Nolan.

Ahora se le ha agregado a su agenda The Batman por lo que, al parecer habrá mucho de Pattinson para los próximos años. ¿Warner habría elegido a su próximo Bruce Wayne correctamente?