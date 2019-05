Los escritores de 'Avengers: Endgame' no confían en 'Mysterio'

Aunque tanto Vengadores: Endgame (2019) como Spider-Man: Lejos de casa (2019) eligieron el mismo año de estreno, sus tiempos de producción no sucedieron al mismo tiempo, el crossover más grande de Marvel Studios se filmó muchos meses antes que la secuela arácnida.

Por ello, resultó casi imposible que los guionistas de Endgame, Christopher Markus y Stephen McFeely, conocieran la trama de Far from Home. Sin embargo, esta situación no significa que los libretistas no hayan tenido una vaga idea sobre lo que iba su trama.

En anteriores declaraciones de Markus y McFeely, los escritores habían manifestado no tener claro el concepto del multiverso utilizado en la segunda parte del Spider-Man de Tom Holland. A pesar de esto, no se limitaron a opinar sobre la cinta aseverando que, aunque su supuesto antagonista Mysterio luzca confiable, en realidad no lo es.

Mysterio en los cómics de Spider-Man funge su papel como el maestro de las ilusiones y el engaño, por lo tanto, Stephen McFeely recomienda no confiar en él, puesto que en cualquier momento podría demostrar sus verdaderas intenciones.

En Spider-Man: Lejos de casa, el origen del personaje parece que se modificará un poco, haciendo de Mysterio un aliado de Peter Parker que proviene de una realidad diferente. En este sentido, Quentin Beck, interpretado por Jake Gyllenhaal, podría cambiar en su versión del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) o, al contrario, permanecer en su esencia antagónica.

De cualquier manera, algo seguro es que Spider-Man: Lejos de casa será la última cinta perteneciente a la Fase 3 del MCU, además cerrará la ahora conocida Saga del Infinito. El filme se estrenará el próximo 2 de julio.