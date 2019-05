Gobierno de diálogo con todos los segmentos de la población, ofrece Barbosa

Miguel Barbosa Huerta, candidato a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia, garantizó que encabezará un gobierno de diálogo con todos los segmentos poblacionales, como prueba de ello dijo que han sido cientos de reuniones las que ha sostenido a lo largo de esta campaña electoral en todo el territorio estatal con ciudadanos, empresarios, comerciantes, jóvenes, agrupaciones de mujeres, sindicatos, sectores y vendedores.



Durante un encuentro con micro, pequeños y medianos empresarios el abanderado a la gubernatura de Morena, PT y PVEM resaltó que dicha apertura no significa que vaya a ser secuestrado por algún segmento.



“A mí nadie me va a secuestrar, porque luego algunas organizaciones creen que lo pueden hacer, les digo que eso no va a existir”, planteó Miguel Barbosa al tiempo de expresar su respeto y deseo de servir a los diversos sectores sociales, empresariales y ciudadanos.



Al respecto Barbosa Huerta invitó a este grupo de empresarios a que el día que alguien los pretenda extorsionar o involucrar en actos de corrupción a su nombre, acudan directamente a verlo, con la certeza de que serán escuchados para sancionar al probable responsable, “con la garantía de que no habrá represalia alguna para quien denuncie”.



Miguel Barbosa refrendó su voluntad y deseo de qué las cosas en Puebla sean diferentes y prueba de ello es que en su campaña no se ha pedido ni un sólo peso a organizaciones empresariales, de comerciantes o vendedores.



Les mencionó que durante la campaña que ha desplegado en todo el territorio poblano se ha reunido con diversos segmentos poblacionales a quienes les ha dejado claro su compromiso de encabezar un gobierno de diálogo abierto y franca cercanía.



“Esta convicción de dialogar con todas las personas me ha dado la posibilidad de poder generar el mejor programa de gobierno posible”, añadió el abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia al precisar que es la oportunidad que tiene Puebla para cambiar sus condiciones económicas, políticas y sociales.



El candidato a la gubernatura les aseguró a este grupo de empresarios que durante su gestión se promoverá la inversión pública y privada, nacional y extranjera, que coadyuve para que Puebla pueda tener un mejor crecimiento económico.



Finalmente, Miguel Barbosa Huerta anunció que como gobernador promoverá créditos accesibles para los micro, pequeños y medianos empresarios; así como fomentar estímulos fiscales, además de simplificar la tramitología y seguridad para sus negocios. “De igual manera se promoverán paquetes de apoyo estatales y seré gestor de sus demandas ante la Federación”, concluyó.