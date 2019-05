CAMe extiende contingencia ambiental para este viernes La CAMe aseguró que, a pesar de la lluvia, los niveles de contaminación no son los óptimos, por lo que la contingencia ambiental continúa para este viernes.

Foto: @teleSURtv Con corte de las 15:00 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en la Zona Metropolitana del Valle de México para este viernes. En consecuencia, no circularán todos los automóviles con holograma "2", los que tengan holograma "1" y terminación de placa non, así como todos los que tengan holograma azul, sin importar su número de matrícula. La CAMe aseguró que a pesar de la lluvia que tuvo lugar la tarde noche de este miércoles, los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México continúan. ? ATENCIÓN ?



Se mantiene la #ContingenciaAmbiental atmosférica extraordinaria en la #ZMVM.



Evita actividades al aire libre, hidrátate continuamente, acude al médico en caso de molestias.



Aquí puedes leer el COMUNICADO ? https://t.co/8Pwxi3r5Mh pic.twitter.com/wt370MKcgG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) 16 de mayo de 2019 En consecuencia, se han decidido suspender las clases de los centros educativos del nivel básico el día viernes 17 de mayo, una vez que se decidió en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión de actividades escolares se hace extensiva al 17 de mayo 2019.

Hacemos hincapié en no desarrollar actividades al aire libre. pic.twitter.com/MT4XZOxSPU — SEP México (@SEP_mx) 16 de mayo de 2019 Por otro lado, la CAMe extendió las medidas que se deben seguir para proteger la salud: Evitar actividades al aire libre, tales como ejercicio intenso, lo cual incrementa la dosis de contaminantes inhalados.

Evitar la realización de actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre.

Hidratarse continuamente, al menos 1.5 litros de agua al día.

Evitar el uso de lentes de contacto.

Acudir al médico en caso de sentir molestias.

En caso de contar con aire acondicionado, utilizarlo en modo de "recirculación".

Se recomienda no fumar.

Facilitar el trabajo desde casa, especialmente para trabajadores que forman parte de los grupos sensibles.

En el caso de hogares cercanos a las zonas de incendio, donde el humo sea denso, colocar toallas húmedas en ranuras de puertas y ventanas.

Evite el contacto de personas y mascotas con las cenizas, si necesita barrerlas del piso u otras superficies, humedézcalas ligeramente y no permita que se suspendan de nuevo en el aire.

Se recomienda posponer los eventos deportivos hasta que mejoren las condiciones de calidad del aire.