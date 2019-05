Maduro exige respeto al espacio diplomático a Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló a Estados Unidos de violar la embajada de su país en Washington, a lo que exigió respeto al espacio diplomático de cada nación en suelo ajeno.

Y es que Maduro dijo que fue cedido "legalmente" a los activistas que la ocupan para impedir el ingreso de los enviados del líder opositor Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela.

En un mensaje obligatorio en medios de comunicación, Maduro denunció que el gobierno que encabeza el presidente Donald Trump violó "el recinto de la embajada", que desde hace semanas es un símbolo de la lucha de poder entre él y Guaidó.

El motivo de la disputa se originó cuando las fuerzas de seguridad estadounidenses abrieron la entrada de la embajada por la fuerza mientras los activistas pro-Maduro desalojaban el edificio diplomático

Ante el escenario, Maduro exigió respeto a la sede diplomática que, remarcó, "es inviolable, intocable" y "no puede ser tocada, no puede ser allanada, no puede ser tomada".

“Ningún juez de los Estados Unidos puede ordenar su desalojo, no puede ordenar su desalojo, es territorio venezolano en los Estados Unidos, como lo es embajada de los Estados Unidos en Caracas que es inviolable, intocable y nosotros respetamos escrupulosamente el derecho internacional", apuntó.

De igual forma, Nicolás Maduro agradeció el apoyo que ha tenido por los activistas que se han encontrado ahí y que "defienden" el recinto de la embajada "que ha sido cedido legalmente, de acuerdo con las leyes internacionales y a las leyes de Estados Unidos, a este colectivo de ciudadanas y ciudadanos".