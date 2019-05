Amazon distribuirá la nueva serie de 'Star Trek' con Patrick Stewart

La ficción televisiva ambientada en el universo de Star Trek la cual está temporalmente localizada una década antes de las historias originales protagonizadas por la emblemática tripulación de la Enterprise, Star Trek: Discovery (2017-2019), está gozando actualmente de una aceptación inmejorable.

A raíz de esto, su compañía productora CBS Television Studios ya prepara desde hace algunos meses su próxima serie sobre la misma licencia. Para ésta, recurrirán a un viejo conocido de la franquicia, Patrick Stewart quien durante más de 15 años personificó al capitán Jean-Luc Picard.

Como parte de un acuerdo internacional, tanto CBS como Amazon Prime Video acaban de cerrar un trato para distribuir a más de 200 naciones la nueva serie enfocada en Jean-Luc Picard nuevamente interpretado por Patrick Stewart.

La primera aparición de Stewart como Picard sucedió en la primera temporada de Star Trek: The Next Generation (1987-1994), papel que interpretó en la serie televisiva por siete temporadas. Sin embargo, su personaje también dio el salto a la gran pantalla en las cintas Star Trek: First Contact (1996), Star Trek: Insurrection (1998) y Star Trek: Nemesis (2002).

Siendo esta última cinta la interpretación final de Patrick Stewart como Jean-Luc Picard, en evento que tiene más de 17 años de haber sucedido. Por lo tanto, Amazon no habría dudado en firmar un acuerdo con tanta trascendencia para la comunidad seguidora de Star Trek como el realizado con CBS.

“Estamos más que emocionados de tener a Picard nuevamente al mando, por supuesto con la actuación de Patrick Stewart, llevando los mensajes optimistas de Star Trek a audiencias de todo el mundo”, mencionó el productor de la serie, Alex Kurtzman.

Por otra parte, a través de un mensaje del vicepresidente de contenidos de Amazon Prime Video, Brad Beale, se mostró más que satisfecho de aceptar la responsabilidad de distribuir internacionalmente la nueva serie de Star Trek, la cual en territorio estadounidense se emite a través de la plataforma CBS All Access.