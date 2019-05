Cancelan 'Whiskey Cavalier' con Lauren Cohan en su primera temporada

Durante el segundo cuatrimestre del año, llega una época para las televisoras conocida como Upfronts, en la cual las cadenas revisan sus números en cuanto los espectadores y ganancias generadas por sus producciones, con respecto a ello se decide su continuidad.

En este sentido, la serie original de ABC protagonizada por Lauren Cohan titulada Whiskey Cavalier (2018) no ha aprobado los estándares menores de la compañía para garantizar su seguimiento. Por ello y tras una sola temporada ha sido cancelada.

Si bien, no resultó ser una ficción popular debido a su temática policiaca, la cual se encuentra bastante saturada en la actualidad, sí generó en su primer año de emisión una base de fanáticos consolidada, quienes lamentaron su cancelación. La propia Lauren Cohan incluso agradeció al público que la apoyó en estos meses agradeciendo también al equipo de producción.

Dear @WhiskeyCav Fans, I had so much fun with you guys on our #WhiskeyWednesday tweet parties... I truly appreciate the love and support you’ve given us.



And to our amazing cast and crew, thank you for bringing this show to life! I love you guys so, so much. - LC