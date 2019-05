Britney Spears podría no volver nunca a la música

Hasta hace algunos días, los fans de Britney Spears celebraban la noticia de que la cantante volvería muy pronto a los estudios de grabación y los escenarios; sin embargo, su vuelta a la música podría estar en riesgo.

De acuerdo con el manager de la artista, Larry Rudolph, Britney Spears no ha regresado a los ensayos para preparar los espectáculos que ofrecería en su residencia de Las Vegas, Nevada, y posiblemente, nunca lo haga.

Larry aclaró que lo primero es garantizar que Britney Spears se recupere tanto física como mentalmente, por lo que no tiene ningún interés en forzar su regreso a los escenarios si no se encuentra psicológicamente estable.

A principios del mes de abril, Spears fue ingresada a una clínica de salud mental por crisis de ansiedad; aparentemente, la enfermedad de su padre, Jamie Spears, ha agravado la estabilidad emocional y mental de la artista.

“El verano pasado, cuando ella quería hacer una gira, me llamaba todos los días. Estaba emocionada. Ahora no me ha llamado en meses. Claramente, no quiere actuar por el momento (…) [Estoy contento de que] no esté pensando en su negocio y en su carrera y esté lidiando con sus problemas. Al no llamarme, me dice que se está cuidando”, agregó.