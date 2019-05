QUÉPASA: ¿WhatsApp seguro? Telegram se ríe y explica por qué nunca lo será

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, arremetió este jueves contra WhatsApp y llamó a la comunidad de usuarios a entrar en razón sobre los enormes riesgos que representa utilizar esta plataforma.

El empresario decidió explicar a fondo las razones por las que WhatsApp nunca será una plataforma de mensajería segura al cien por ciento. Su argumentación llegó a través de una columna que no podía ser más explícita en el título: Por qué WhatsApp nunca será seguro.

Dúrov criticó la capacidad de la aplicación propiedad de Facebook para resolver vulnerabilidades, ya que solo tapan un agujero para destapar otro.

El fundador de Telegram dijo que la aplicación nunca se convertirá en una aplicación de mensajería segura porque no es de código abierto, además de que se esfuerza de manera importante para que nadie pueda examinar sus archivos binarios.

“WhatsApp no es código abierto, por eso, un especialista de seguridad no puede verificar si hay alguna puerta trasera en su código (…) no solo no publica su código, sino que hace exactamente lo contrario: confunde intencionalmente los archivos binarios de sus aplicaciones para que nadie pueda examinarlos cuidadosamente”, denunció.