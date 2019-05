QUÉPASA: Selena Gómez revela por qué comenzó a 'odiar' Instagram

La actriz y cantante Selena Gómez es una de las reinas indiscutibles de Instagram. Su perfil fue el primero en rebasar los cien millones de seguidores en 2016 y, actualmente, se ubica como la tercera figura pública con mayor cantidad de followers en esta plataforma.

Sin embargo, todos los que siguen a la ex de Justin Bieber se han dado cuenta que publica con menos frecuencia, algo que despertó el interés de la prensa. Incluso, llegó a desaparecer por un lapso importante tras los problemas de salud que la forzaron a un trasplante de riñón en 2017. Desde entonces, Selena Gómez no ha sido la misma en Instagram.

Durante su paso por el Festival de Cine de Cannes para promocionar la película The Died Don´t Die, la cantante reveló por qué razón decidió alejarse no solo de Instagram, sino de otras plataformas sociales.

“Diría que, para mi generación en concreto, las redes sociales han resultado terribles. Me asusta realmente ver lo expuestos que están esos chicos y chicas tan jóvenes. No son conscientes de lo que sucede, de las noticias. Y me parece algo peligroso, sin duda. Creo que a veces la gente no recibe la información adecuada”, dijo.

Selena Gómez confesó que le preocupa que las redes nunca lleguen a ser ese lugar seguro que necesitan las nuevas generaciones, por lo que, a partir de ahora, tomará con mayor responsabilidad el tipo de contenido que sube a sus diferentes plataformas.

“Me siento muy agradecida de contar con esa plataforma. Intento no subir demasiadas fotos sin ningún sentido. A mí me gusta que haya algún significado detrás. Se no me asustaría demasiado: me topo con muchas chicas en los encuentros con los fans que están devastadas por el acoso que sufren y que no son capaces de encontrar su propia voz”, agregó.