Los poblanos merecemos un debate de altura: Jaime Natale

A unos días del debate por la gubernatura de Puebla, el delegado nacional del Partido Verde Jaime Natale Uranga, exhortó al candidato Enrique Cárdenas Sánchez, a hacer a un lado las descalificaciones y privilegiar el diálogo durante este ejercicio democrático organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, manifestó que debe ser un debate de altura donde los candidatos expongan las propuestas que buscan dar solución a los principales problemas que hay en la entidad.

“Queremos ver un debate de altura, no es una pelea de box, eso lo debe entender el candidato del PAN, no debe actuar con las vísceras, debe proponer y no atacar, eso no queremos los poblanos; necesitamos conocer propuestas, soluciones a los problemas que hay en Puebla”.

Jaime Natale también comentó que el candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” Miguel Barbosa, es un hombre de Estado, por lo que no tiene duda que guardará la mesura y se enfocará a debatir.

El debate está programado para el próximo domingo 19 de mayo a las 20:00 horas en el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la BUAP.