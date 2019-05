Habrá castigo para quien dañe el medio ambiente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, está enfocada cien por ciento en atender el tema de la Contingencia Ambiental Extraordinaria en el Valle de México.

En conferencia de prensa, aseguró que su gobierno tiene plena consciencia de la gravedad del problema, por lo que han fortalecido los esfuerzos para crear conciencia en la población y el empresariado sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

El mandatario federal recalcó que habrá sanciones contra todos aquellos que incurran en actividades o actos que dañen el medio ambiente. Recordó que su administración se mantiene firme contra prácticas como el fracking.

“El que dañe el medio ambiente será castigado y ya hemos fijado posturas importantes en poco tiempo. Les recuerdo, dijimos no al fracking, o sea no a esos métodos de explotación que utilizan demasiado agua y que contaminan el medio ambiente. Lo segundo, no a los transgénicos. Tres, no a minas que contaminen, minas a cielo abierto”, añadió.