Consideran un spin-off de 'Rápidos y Furiosos' con Charlize Theron La actriz debutó en la última película estrenada, 'The Fate of the Furious', y se desconoce su futuro en la franquicia.

Foto: Lainey Gossip Se sabe que Universal Pictures pretende volver a su franquicia estelar de automóviles una con posibles entregas anuales. Este año estrenará la primera película derivada del canon central, Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019) y el próximo debutaría el noveno episodio de la saga. Al mismo tiempo, se conocen las intenciones del estudio de realizar una película enfocada solo en las protagonistas femeninas de Rápidos y Furiosos, además de una décima cinta del canon central. Más allá de estos proyectos conocidos, el futuro de la franquicia no está muy claro. Charlize Theron quien fuera introducida a la franquicia en el octavo filme, The Fate of the Furious (2017), dando vida a la antagonista Cipher, es un personaje del que hasta el momento se desconoce su futuro. A pesar de ello, la propia actriz pudo haber proporcionado una pista al respecto, insinuando que podría protagonizar un nuevo spin-off de la serie. Así lo ha manifestado la propia actriz en una entrevista con The Hollywood Reporter donde Charlize Theron aseguró que no ha sido convocada hasta el momento para la próxima Rápidos y Furiosos 9. Esto aunado a que su personaje tuvo un final abierto en la película antecesora, lo cual, el estudio se ha encargado de no hacer en el pasado con sus otros villanos, podría confirmar que Universal está considerando seriamente una película derivada con Theron como protagonista. Acerca de la trama de la próxima Rápidos y Furiosos 9 de la cual no se conoce nada, sería difícil imaginar en un antagonista más desafiante que Chipher personificada por Charlize Theron, aunque los productores de la franquicia no han decepcionado hasta el momento en este sentido. Por el momento, solo faltan unos meses para que Dwayne Johnson y Jason Statham regresen juntos a la pantalla grande para interpretar a sus respectivos personajes en la cinta Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw. Dicha película tiene una fecha de estreno prevista para el próximo 2 de agosto.