Miguel Barbosa confirma creación del Instituto Estatal de los Pueblos Originarioa

Zapotitlán de Méndez, Pue.- Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, confirmó desde Zapotitlán de Méndez la creación del Instituto Estatal de los Pueblos Originarios, que preservará su cultura, lengua y tradiciones: y su sede será “Casa Puebla”.



En este municipio de la Sierra Norte, donde fue acogido por miles de poblanos, el abanderado a la gubernatura refirió: “vamos a formar el Instituto Estatal de los Pueblos Originarios y les voy a decir dónde va a ser su sede, para de esta forma desagraviar ese lugar,: su sede será Casa Puebla”.



Miguel Barbosa recordó que anteriormente había anunciado que de ganar la elección no viviría en la residencia oficial (Casa Puebla), “donde han vivido los gobernadores y donde ha ejercido el poder sin límite”.



El candidato de Morena, PT y PVEM añadió que este instituto estará al pendiente de los pueblos originarios, las comunidades indígenas y sus lenguas.



Finalmente, al asegurar no ser ajeno a las demandas de la Sierra Norte, Miguel Barbosa pidió a sus militantes y simpatizantes no confiarse, salir a votar el 2 de junio desde temprana hora e invitar a sus familiares y amigos. “Juntos haremos realidad el cambio y la transformación de Puebla, que no siga siendo de élites o grupos privilegiados”.