Avanza lucha para evitar la discriminación de la diversidad sexual

Los diputados aprobaron que se declare el 17 de mayo de cada año como “Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, con lo que se busca defender los derechos, libertad, igualdad y la no discriminación de la diversidad sexual.

El dictamen por minuta de decreto se aprobó en lo general por unanimidad y en lo particular con abstención de la diputada, Rocío García Olmedo, quien razonó que la propuesta podría haber estado mejor redactada y sustentada.

Durante su intervención en el pleno, la diputada Vianey García Romero, quien promovió la propuesta, reconoció la lucha que han emprendido integrantes de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI) así como de los diputados que en anteriores legislaturas trabajaron por los derechos humanos de este sector.

Por su parte la diputada Mónica Lara Chávez, se pronunció a favor de que en Puebla se detenga el odio y la homofobia, garantizando siempre el pleno respeto a los derechos humanos y la diversidad sexual.

Rocío García Olmedo destacó que en Puebla no se puede avanzar si no se reconoce el trabajo efectuado por otras generaciones en favor de la defensa de la diversidad sexual; asimismo, explicó que emitió su voto en lo particular ante la falta de una redacción clara en el dictamen.