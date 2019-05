Michael J. Fox habla sobre las dificultades de vivir con Parkinson

El actor originario de Canadá Michael J. Fox saltó a la fama mundial tras protagonizar la emblemática serie de películas de Robert Zemeckis Volver al futuro (1985-1990) dando vida a Marty McFly y otros miembros de su familia.

Sin embargo, tras finalizada la icónica trilogía Michael J. Fox se encontraba en la producción de su siguiente película, la comedia romántica Doc Hollywood (1991) donde comenzó a mostrar sintomatología de la enfermedad de Parkinson, afección que le fue diagnosticada oficialmente un año más tarde.

Desde entonces, tras una mala racha donde experimentó depresión y adicciones, Fox se ha convertido en un activista y defensor de las personas que padecen Parkinson. Durante la pasada edición del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, el actor habló sobre lo difícil que ha sido vivir con la enfermedad.

El actor, activista y productor de cine creó una fundación que apoya con la investigación y el tratamiento de los enfermos diagnosticados con Parkinson, The Michael J. Fox Foundation, en el 2000. Además, Fox se ha dedicado a la autoría de libros sobre optimismo y sus anécdotas con la enfermedad y las adicciones.

Sin embargo, el camino para Michael J. Fox no ha sido sencillo, así lo reveló el actor desde el festival de Tribeca donde aseguró que detrás de todo el altruismo está su lado oscuro personal, donde quien una vez fue un comediante tiene las mismas posibilidades que cualquier ser humano de experimentar episodios de depresión.

“Después de mi cirugía espinal fue difícil aprender a caminar. Me jactaba sin mi bastón y entonces me rompí el húmero. No fue ninguna broma. Cada paso es una aventura. A veces siento que no quiero vender el optimismo porque la gente tiene problemas, depresión real y pasa por cosas en su vida que no puedo concebir. Solo quiero ir y decirles: Anímate”, mencionó Fox en su discurso.