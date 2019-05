Preservar los pueblos originarios, compromiso de Barbosa

Ahuacatlán, Pue.- Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, se pronunció por integrar a los pueblos originarios con el criterio de la modernidad pero preservando siempre su cultura. “A la cultura de estos pueblos hay que preservarla, preservar su lengua y sus costumbres”.



En encuentro de campaña realizado en este municipio enclavado en la Sierra Norte de Puebla, Barbosa Huerta anunció ante cientos de simpatizantes y militantes que de igual manera se cuidará los recursos naturales de la región, sobre todo después de que fue aprobada la reforma energética en el 2014, pues provocó la llegada de capitales nacionales y extranjeros que buscan explotar el suelo corrompiendo a las autoridades.



Señaló que de ganar la elección será un promotor de la rehabilitación de caminos, como es el caso de la carretera Interserrana. “Conozco sus caminos, he ido a muchos pueblos de esta sierra y son terracería, y cuando llueve se vuelven prácticamente inaccesibles”, comentó al añadir que la rehabilitación será de Zacatlán a Zacapoaxtla.



Barbosa Huerta también garantizó que se apoyará con mejor acceso a la salud a los pueblos originarios de esta región, para lo cual anunció que atenderá el reclamo de habilitar un hospital con el personal médico y medicamentos necesarios.



Ante los habitantes de esta comunidad y municipios aledaños, el abanderado a gobernador de Morena, PT y PVEM les reiteró su propuesta de no permitir ningún tipo de proyecto que atente contra su patrimonio y los recursos naturales.



Aclaró no estar en contra del progreso, “pero si hay en marcha o viene un proyecto de esta naturaleza tendrá que pasar por la consulta a la comunidad y de resultar aprobado deberá utilizar procedimientos modernos a fin de no afectar el suelo”.



Para concluir, Miguel Barbosa Huerta mencionó que como gobernador accionará programas para restablecer la seguridad pública en la zona, además de que promoverá la construcción de un campus universitario de la BUAP y destinará apoyos para el campo.



Cabe hacer mención que el abanderado de Morena fue recibido por representantes de las comunidades originarias de este municipio con emotivos mensajes en náhuatl y totonaco, así como de tradicionales danzas y rituales, además de recibir un canasto con productos y frutos propios de la región.