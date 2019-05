Retrasan 'The New Mutants' nuevamente y verá la luz en 2020

Hace unas semanas, Disney ilusionó a los seguidores de X-Men colocando en su calendario de estrenos para el año en curso durante la convención anual de cómics WonderCon a la última película de Marvel desarrollada exclusivamente por Fox, The New Mutants (2020).

Aunque esta fecha parecía improbable puesto que el periodo para la fase de regrabaciones había pasado sin realizarse, un acontecimiento que vaticinaba un nuevo retraso. Situación que terminó sucediendo y ya es oficial que el filme de Josh Boone verá la luz hasta 2020.

Si bien, a la primera impresión esto parecería ser una mala noticia, lo cierto es que tanto Josh Boone como los miembros del reparto como Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt y Alice Braga tendrán más tiempo para entregar un producto que repreente con dignidad la nueva etapa mutante a cargo de Marvel Studios.

Aunque se ha revelado que Marvel Studios podría no introducir oficialmente a los X-Men al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en un periodo aproximado de cinco años, The New Mutants podría fungir como una apertura para que ocurra antes.

El primer y único tráiler de The New Mutants se estrenó el 31 de octubre de 2017, anunciando que sería el 13 de abril de 2018 cuando llegaría a los cines, temporada en que el trato entre Disney y Fox estaba a punto de ser anunciado.

Posteriormente el acuerdo se hizo efectivo y la película se retrasó para el 22 de febrero de 2019. Semanas más tarde se anunció que la cinta de Josh Boone llegaría el 2 de agosto del mismo año, pero en ese umbral de tiempo la compra de Fox se concretó dejando a la película con un futuro incierto.

Por cuarta ocasión y de manera definitiva, aparentemente, The New Mutants tiene una ventana de lanzamiento prevista para el 3 de abril de 2020. Al menos, la cinta tiene un estreno en complejos cinematográficos y no estará disponible en plataformas de streaming como se había rumorado. ¿Será que pertenecerá al MCU o al multiverso?