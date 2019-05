Les duele que me haya sumado a Barbosa: Gerardo Islas

El diputado Gerardo Islas Maldonado, minimizó la denuncia que interpuso en su contra el PAN por apoyar a Miguel Barbosa Huerta, candidato de la alianza “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Puebla.

Entrevistado en la sede del Congreso del Estado, respondió a dicho procedimiento que promovió Luis Olmos Pineda, representante de Acción Nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque aclaró que aún no ha sido notificado.

A la par, Gerardo Islas destacó que los ataques que ha recibido son producto de la envidia al haberse sumado a Miguel Barbosa.

“El haberme sumado a la campaña del próximo gobernador de Puebla, pues les ha dolido a muchos, hemos visto constantes ataques a través de declaraciones de distintos personales, a los que saben que no les conviene y no les convenía que me sumara por la fuerza que tenemos en la Mixteca”